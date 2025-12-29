Briciole di fiabe la rassegna apre il nuovo anno

Arezzo dà il benvenuto al nuovo anno con “Briciole di Fiabe”, una rassegna dedicata al teatro e all’immaginazione rivolta a bambini e ragazzi. Questa iniziativa, avviata nel periodo natalizio, continua a coinvolgere il pubblico giovane con spettacoli e momenti di intrattenimento culturale, contribuendo a mantenere vivo il clima di creatività e scoperta in città.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – La città di Arezzo continua a vivere le festività all'insegna del teatro e dell'immaginazione con "Briciole di Fiabe", il Festival dedicato a ragazze e ragazzi che ha accompagnato il pubblico per tutto il periodo natalizio. Dopo il successo degli appuntamenti delle scorse settimane, la rassegna organizzata da NATA TEATRO con il sostegno del Comune di Arezzo si avvia alla conclusione con gli ultimi due eventi in programma il 3 e 4 gennaio 2026 al Teatro Mecenate, confermando la volontà di offrire alle famiglie un'occasione di incontro, gioco e scoperta attraverso il linguaggio del teatro.

