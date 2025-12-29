Bresciamaxi-sequestri fuochi artificio
La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 2,8 tonnellate di fuochi d'artificio illegali durante 14 interventi sul territorio. Le operazioni mirano a prevenire rischi per la sicurezza pubblica e a garantire il rispetto delle normative vigenti. Il monitoraggio e i controlli continuano per contrastare il traffico di materiali pericolosi e tutelare la comunità.
9.12 La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato fuochi d'artificio illegali e altamente pericolosi per 2,8 tonnellate nel corso di 14 operazioni condotte in tutta la provincia. Quasi 4 quintali erano prodotti di costruzione artigianale, quindi in assenza dei requisiti di sicurezza. I fuochi sottoposti a sequestro erano caratterizzati da una pericolosità micidiale. Una persona è stata arrestata, altre 14 sono state denunciate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
