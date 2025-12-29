Brescia terzo incomodo Ossessione promozione E il mercato sarà stellato

L’Union Brescia si prepara a riprendere il campionato domenica 4 gennaio ad Arzignano. Nel frattempo, la società è impegnata nelle operazioni di mercato, cercando di rafforzare la squadra. Brescia si trova in una posizione di mezzo, tra ambizioni e necessità, mentre il mercato si preannuncia ricco di opportunità e sfide. Un periodo di attenzione e pianificazione, con l’obiettivo di riprendere il cammino con solidità e determinazione.

Sul campo l’Union Brescia riprenderà il cammino domenica 4 gennaio ad Arzignano. Per la società, però, sono giorni intensi e di mercato. Si guarda al 2026 con chiare ambizioni: "Vogliamo inseguire il Vicenza - è l’ammissione del presidente Giuseppe Pasini - Pensavamo di arrivare a questo punto con un distacco minore, ma siamo decisi a mantenere acceso fino in fondo l’obiettivo promozione ". Dopo l’arrivo di Corini, il sodalizio bresciano spera di coronare questo sogno già in questo campionato. In alternativa, prepara le basi per l’assalto nella prossima stagione. Si punta a operare innesti in ogni reparto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia terzo incomodo. Ossessione promozione. E il mercato sarà stellato Leggi anche: Il nuovo Brescia di Corini. Ossessione promozione Leggi anche: Chi sarà il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz nel 2026? Tutti i possibili ‘candidati’ La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Brescia terzo incomodo. Ossessione promozione. E il mercato sarà stellato - Sul campo l’Union Brescia riprenderà il cammino domenica 4 gennaio ad Arzignano. msn.com

Ai leoni non basta un terzo quarto sontuoso: a Brescia la spuntano i padroni di casa. - facebook.com facebook

Ai leoni non basta un terzo quarto sontuoso, a Brescia la spuntano i padroni di casa. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.