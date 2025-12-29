Brescia Noir | un tour nella cronaca nera e storia inquietante della città

Brescia Noir offre un itinerario tra le vicende più oscure e meno conosciute della città. Attraverso episodi di cronaca nera, leggende e fatti storici inquietanti, si esplora un lato nascosto di Brescia, complementare alla sua bellezza storica e artistica. Un percorso che permette di scoprire la città sotto una luce diversa, mantenendo uno sguardo sobrio e rispettoso delle sue vicende più complesse.

Brescia, città di piazze eleganti e chiese affrescate, nasconde però un volto oscuro, fatto di condanne pubbliche, leggende e storie inquietanti. Sotto la Loggia delle Grida venivano urlati i nomi dei condannati a morte, mentre la folla assisteva alle esecuzioni come a uno spettacolo.

