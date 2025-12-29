Bremer fa ancora la differenza | numeri da top player assoluto C’è una grande verità anche dopo Pisa Juve
Bremer si conferma un elemento fondamentale della Juventus, dimostrando ancora una volta la sua affidabilità. I numeri del difensore brasiliano evidenziano la sua presenza costante e di qualità anche in partite impegnative come quella contro il Pisa. La sua prestazione testimonia l'importanza del suo ruolo nel reparto difensivo, contribuendo a rafforzare la solidità della squadra e mantenendo alta l’attenzione sui suoi progressi.
Bremer, numeri da top player assoluto anche in Pisa Juve. Come è andata la prestazione del muro bianconero. C’è una Juventus con lui e una Juventus senza di lui. Il ritorno in campo di Gleison Bremer non è stato solo un recupero dall’infermeria, ma il vero spartiacque della stagione bianconera in questo finale di 2025. Dal momento in cui il difensore brasiliano ha rimesso piede sul rettangolo verde nella sfida contro il Bologna, la squadra ha cambiato marcia. I bianconeri hanno inanellato un filotto di tre vittorie consecutive (Bologna, Roma e Pisa), ritrovando quella solidità granitica che sembrava smarrita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
