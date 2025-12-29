Brasile l’ex presidente Bolsonaro operato per singhiozzo cronico

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il singhiozzo cronico, consistente nel blocco del nervo frenico. L'operazione, avvenuta sabato, mira a risolvere un problema di lunga durata che aveva influenzato la sua salute. La notizia evidenzia l'importanza di interventi mirati per condizioni mediche complesse e il continuo impegno nel trattamento di problematiche cliniche.

(Adnkronos) – Jair Bolsonaro si è sottoposto sabato a "un intervento di blocco del nervo frenico" per curare il suo singhiozzo cronico. Lo ha riferito sui social media la moglie Michelle Bolsonaro. I medici che hanno curato l'ex presidente brasiliano hanno dichiarato che l'operazione è andata bene e di aver bloccato il nervo frenico destro .

Brasile, Bolsonaro operato. Stabile dopo 4 ore di intervento - L'intervento è stato autorizzato lunedì scorso dal ministro Alexandre de Moraes, della Corte Suprema Federale. tg.la7.it





