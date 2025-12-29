Botulino salmonella e gli altri | come evitare i veleni in tavola e difendersi dalle intossicazione alimentari

La sicurezza alimentare è un tema fondamentale per la salute di tutti. Conoscere i rischi legati a contaminazioni come botulino, salmonella e altre intossicazioni alimentari permette di adottare comportamenti più consapevoli. In questo articolo, analizzeremo le principali precauzioni da seguire per proteggersi e garantire un consumo sicuro, evitando situazioni potenzialmente gravi.

Il caso della mamma e della figlia di 16 anni morte a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare riaccende il faro sulla sicurezza dei cibi che consumiamo e su una corretta informazione per evitare situazioni che possono avere effetti anche drammatici, come per questa famiglia. Le ipotesi, al vaglio delle indagini, sono collegate alla cena prima della vigilia di Natale quando avrebbero cenato con pesce e frutti di mare. Si indaga però anche sulla possibilità che a provocare il decesso possano essere stati un fungo velenoso o delle conserve. Il padre e la seconda figlia sono stati trasferiti all'Inmi Spallanzani di Roma, il primo è ricoverato in rianimazione mentre la ragazza in reparto ordinario, l'unica a non aver avuto sintomi.

