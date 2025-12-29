Botulino e salmonella i sintomi e quali sono gli alimenti più a rischio
Il botulino e la salmonella sono due rischi alimentari che possono insorgere in situazioni di convivialità. Conoscere i sintomi e gli alimenti più a rischio è fondamentale per prevenire possibili problemi di salute. In questo approfondimento, analizziamo le caratteristiche di queste intossicazioni e le precauzioni da adottare durante le occasioni di condivisione dei pasti.
Una cena di festa, la casa piena di profumi, il tavolo apparecchiato, i piatti che passano di mano in mano. Poi, all’improvviso, il malessere, la corsa disperata in ospedale, le domande che ti tolgono il sonno: “Cosa abbiamo mangiato?”. È l’incubo che nessuno vorrebbe vivere. Il recente dramma in provincia di Campobasso, con una ragazza di 16 anni e la madre morte dopo una presunta intossicazione alimentare, ha scosso tutta l’Italia. >> “50 euro per ogni voto”. Terremoto nella politica italiana, spunta un audio choc: quale partito trema La cena a base di pesce e frutti di mare, consumata alla vigilia delle feste, avrebbe colpito l’intera famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Botulino, salmonella e listeria: quali sono le infezioni che arrivano dal cibo e come evitarle
Leggi anche: Cos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomi
Intossicate dalla cena di Natale, Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita avevano mangiato pesce, cozze e funghi. Ipotesi epatite....
Come riconoscere l’intossicazione alimentare: cause e sintomi più comuni. Ma difendersi è possibile - Dal botulino alla salmonella, ma non solo: sono oltre 250 le malattie trasmesse dagli alimenti contaminati da germi patogeni. msn.com
Botulino, salmonella e listeria: come evitare problemi con gli avanzi di Natale - Il caso di mamma e figlia morte in provincia di Campobasso riporta l'attenzione sui rischi delle intossicazioni alimentari. today.it
Dal botulismo alla salmonellosi, come difendersi dalle intossicazioni alimentari - L'ultimo caso in provincia di Campobasso dove una ragazza di sedici anni e la mamma sono morte all'ospedale Cardarell ... msn.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.