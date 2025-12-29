Botti illegali di Capodanno il mercato è sui social | ma tra i pericoli anche le truffe

Ogni anno, durante il periodo di Capodanno, si intensifica la vendita di botti illegali, spesso promossa sui social network come Telegram, Instagram e TikTok. Questa modalità di vendita rappresenta un rischio crescente, non solo per la sicurezza pubblica, ma anche per le truffe a danno dei consumatori. È importante essere consapevoli dei pericoli legati all’acquisto di prodotti non autorizzati, per tutelare sé stessi e la propria famiglia.

