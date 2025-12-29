Botti illegali di Capodanno a Napoli arriva la Bomba Gaza | costa fino a 200 euro
A Napoli, durante le festività di Capodanno, si segnalano vendite di botti illegali, tra cui la cosiddetta
Anche quest'anno i venditori illegali di botti di Capodanno scelgono un nome ad hoc per il super-botto di fine anno: quest'anno arriva la Bomba Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fino a 200 euro per “restituire” i morti: “Qui da noi funziona così”. L’inchiesta sulle tangenti a Palermo
Leggi anche: Capodanno, il sindaco Lagalla vieta l'utilizzo di botti: multe fino a 5.000 euro
Fuochi d'artificio illegali, scopri i nomi fantasiosi di bombe e petardi; Botti illegali, prima vittima dei fuochi: raccoglie un petardo e perde 4 dita; Fuochi pirotecnici illegali, sequestri per migliaia di chili in tutta Italia; Botti di Capodanno illegali, sequestro di 4 tonnellate della finanza a Napoli, Padova e Benevento.
Botti illegali, prima vittima dei fuochi: raccoglie un petardo e perde 4 dita - Il primo grave ferimento causato dall'esplosione di un petardo è stato registrato a Napoli dove un 35enne ha riportato l'amputazione di alcune dita. ilmattino.it
CAPODANNO - La festa dell’uomo, l’incubo degli animali - Tra stress, fughe mortali e aria irrespirabile, i botti di fine anno continuano a lasciare una lunga scia di vittime invisibili. quotidianocanavese.it
Fuochi d'artificio illegali, scopri i nomi fantasiosi di bombe e petardi - Informazioni e curiosità sui botti illegali più diffusi ... italiaoggi.it
Sequestrate quasi 3 tonnellate di 'botti' illegali nel Bresciano. L'operazione della Guardia di Finanza, 14 indagati e un arresto #ANSA x.com
Sequestrata una tonnellata di botti illegali in due depositi clandestini nel Cosentino Si tratta di 41mila fuochi d’artificio, detenuti illecitamente nel comune di Corigliano-Rossano. Qualche giorno fa una scoperta simile - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.