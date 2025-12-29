Botti illegali di Capodanno a Napoli arriva la Bomba Gaza | costa fino a 200 euro

A Napoli, durante le festività di Capodanno, si segnalano vendite di botti illegali, tra cui la cosiddetta

Anche quest'anno i venditori illegali di botti di Capodanno scelgono un nome ad hoc per il super-botto di fine anno: quest'anno arriva la Bomba Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

