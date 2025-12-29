Botti illegali dalla Cina a TikTok Ecco come bomboni e petardi invadono Roma
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e di Capodanno, si registrano numerosi casi di botti illegali provenienti dalla Cina, spesso promossi attraverso TikTok. Questi fuochi d'artificio, noti come bomboni e petardi, vengono importati e utilizzati senza autorizzazione, causando preoccupazioni per la sicurezza pubblica. A Roma e provincia, l’uso di questi esplosivi clandestini rappresenta un fenomeno diffuso, richiedendo attenzione e interventi mirati.
Fuochi d'artificio che arrivano a pioggia nella Capitale e in provincia con l'avvicinarsi del periodo natalizio e di Capodanno. Materiale esplodente, stoccato alla bene e meglio, senza precauzioni di sicurezza in depositi sprovvisti di attrezzature antincendio. Questa la fotografia che viene. 🔗 Leggi su Romatoday.it
