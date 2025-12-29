Botti fortissimi vicino al canile Tragedia nel box | Nero ucciso dalla paura stava per essere adottato dopo 10 anni

Nel canile di Firenze, un incidente ha causato la morte di Nero, un meticcio di 12 anni. Dopo dieci anni trascorsi in struttura, il cane, che si stava per essere adottato, è stato trovato senza vita nel suo box, apparentemente a causa di un episodio di paura. La notizia ha suscitato molta tristezza tra volontari e adottanti, sollevando interrogativi sulle cause di questo tragico evento.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Dodici anni, dieci di canile. Si chiamava Nero il cagnolone meticcio che nel tardo pomeriggio di ieri, 28 dicembre, è stato trovato senza vita nel suo box all'interno del Parco degli animali - canile rifugio di Firenze. Un destino terribile quello di Nero, e di tanti altri animali che in questo periodo dell'anno, muoiono per la paura dei botti. Sono scossi, increduli gli operatori del canile guidati dal responsabile Arnaldo Melloni che spiega: "Tutti i cani hanno reazioni a rumori imprevisti, il nostro Nero da sempre era terrorizzato dai tuoni, dai boati, dagli scoppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Botti fortissimi vicino al canile. Tragedia nel box: "Nero ucciso dalla paura, stava per essere adottato dopo 10 anni"

Firenze, botti vicino al Parco degli animali: 'Il cuore di Nero non ha retto, lo abbiamo trovato morto' - Un risveglio tremendo questa mattina al Parco degli animali di Firenze: Nero, uno dei cani accolti nel Parco, è stato trovato senza vita nel box, e la causa sarebbe riconducibile ai botti. 055firenze.it

Nero, il cane del Parco degli Animali morto per colpa dei botti (anticipati) di Capodanno - Il Comune di Firenze intanto ha varato l'ordinanza che impone alcune misure di prevenzione per la notte di San Silvestro, tra cui il divieto dalle 19 del 31 dicembre fino alle 7 del 1° gennaio di dete ... corrierefiorentino.corriere.it

