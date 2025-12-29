Botti e fuochi d’artificio | le regole per festeggiare Capodano in sicurezza

Con l’approssimarsi del Capodanno, è importante rispettare alcune norme di sicurezza nell’uso di botti e fuochi d’artificio. La Polizia di Stato invita a adottare comportamenti responsabili per prevenire incidenti e garantire una celebrazione serena. Seguire le semplici regole di utilizzo è fondamentale per festeggiare con tranquillità e rispetto per sé stessi e gli altri.

Con l’arrivo del nuovo anno tornano immancabili botti e fuochi d’artificio. La Polizia di Stato, in vista della serata di Capodanno, rinnova l’invito a un utilizzo responsabile e prudente degli articoli pirotecnici, ricordando alcune semplici ma fondamentali regole per evitare incidenti e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Botti e fuochi d’artificio: le regole per festeggiare Capodano in sicurezza Leggi anche: Capodanno, botti e fuochi d’artificio: le regole per festeggiare in sicurezza Leggi anche: Fuochi d’artificio e botti, il divieto del sindaco: "Prima la sicurezza" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capodanno botti e fuochi d’artificio | le regole per festeggiare in sicurezza. Capodanno senza botti, multe anche se sono spenti: le regole per le feste - Dal 22 dicembre al 6 gennaio divieto di utilizzo, nella notte di San Silvestro c'è il divieto di detenzione con multe salate, l'ordinanza firmata dalla sindaca Salis ... genovatoday.it

Capodanno tra divieti e limitazioni: ecco le regole delle città - Stop a bevande in vetro, spray al peperoncino e fuochi d'artificio in piazza del Plebiscito e sul lungomare di Napoli, niente botti a Venezia, a Prato, Firenze, Genova e Parma; accesso a numero chiuso ... corriere.it

Botti di Capodanno 2025: attenti alla ‘bomba Sinner’. Regole e divieti - Solo negli ultimi tempi, le Forze dell’Ordine hanno aumentato i controlli sul territorio nazionale e questo ha provocato il sequestro di quantitativi di fuochi d’artificio illegali pronti a essere ... quotidiano.net

Compro e SPARO i BOTTI di CAPODANNO 2026 e i FUOCHI D'ARTIFICIO della LIDL: Tour, UNBOXING e SPARO!

A Sorso e Sennori stop ai botti e ai fuochi d’artificio x.com

Capodanno e botti: una minaccia reale per animali, bambini e anziani. La notte di Capodanno può diventare un momento di grande paura per gli animali a causa di fuochi d’artificio, botti e petardi. Studi e dati raccolti indicano che oltre il 40% dei cani manifest - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.