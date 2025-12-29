Botti di fine anno appello del Partito Animalista | Una violenza contro animali ambiente e salute pubblica

Il Partito Animalista Italiano ribadisce l’importanza di limitare o evitare l’uso dei botti di fine anno, evidenziando i danni che questa pratica provoca agli animali, all’ambiente e alla salute pubblica. È fondamentale promuovere comportamenti più responsabili e consapevoli, rispettando il benessere di tutti e contribuendo a un miglioramento della convivenza sociale e ambientale durante le festività.

Appello del WWF contro i botti di Capodanno: gli effetti su animali e ambiente - L’associazione invita i Comuni a vietare petardi e fuochi pirotecnici: traumi, fughe improvvise, incendi e inquinamento mettono a rischio la fauna selvatica e gli animali domestici ... 7giorni.info

Botti di Capodanno, l'appello del WWF a vietarli in tutti i Comuni - Si avvicina il 31 dicembre e il WWF lancia un appello affinché tutti i Comuni vietino, con apposita ordinanza, i botti di Capodanno nel loro territorio, come molti paesi e città hanno fatto negli ... ansa.it

Caccia ai 'botti illegali' di fine anno: maxi sequestro della Guardia di Finanza - facebook.com facebook

Fine anno in sicurezza, divieto di botti ad Ascoli, San Benedetto e Grottammare. Vietato l'uso di giochi pirotecnici. Nel capoluogo piceno limitato al centro storico #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.