Botti di fine anno appello del Partito Animalista | Una violenza contro animali ambiente e salute pubblica
Il Partito Animalista Italiano ribadisce l’importanza di limitare o evitare l’uso dei botti di fine anno, evidenziando i danni che questa pratica provoca agli animali, all’ambiente e alla salute pubblica. È fondamentale promuovere comportamenti più responsabili e consapevoli, rispettando il benessere di tutti e contribuendo a un miglioramento della convivenza sociale e ambientale durante le festività.
Il Partito Animalista Italiano rinnova il proprio appello contro l’uso dei botti di fine anno, una pratica che provoca gravi sofferenze agli animali, un pesante impatto ambientale e seri rischi per la salute pubblica.Ogni anno durante i festeggiamenti di Capodanno, migliaia di animali domestici e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
