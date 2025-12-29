Botti di fine anno allarme per animali e ambiente | il Partito Animalista chiede divieti e controlli

Ogni anno, i botti di fine anno sollevano preoccupazioni per la sicurezza di animali, ambiente e salute pubblica. Il Partito Animalista chiede limitazioni e controlli più severi per ridurre i rischi associati a queste esplosioni, evidenziando l’impatto negativo di questa tradizione. È importante promuovere pratiche più responsabili che tutelino il benessere di tutti e preservino l’ambiente.

Gli esplosivi delle feste non sono solo un intrattenimento: ogni anno causano paura e stress acuto negli animali, danneggiano l’ambiente e mettono a rischio la salute pubblica. Il Partito Animalista Italiano rinnova l’appello ai sindaci affinché vietino i botti di fine anno e intensifichino i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

