Botti di Capodanno | Padova pronta a vietarli

29 dic 2025

Padova sta introducendo un’ordinanza per vietare l’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio dal 30 dicembre all’11 gennaio. La misura mira a garantire la sicurezza, tutelare l’ambiente e promuovere un clima sereno durante le festività di fine anno. La decisione si inserisce nella più ampia strategia comunale di prevenzione e tutela della comunità.

L’amministrazione comunale di Padova sta adottando in queste ore un’ordinanza che vieta l’utilizzo di botti, petardi e fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale dalla mezzanotte del 30 dicembre fino all'11 gennaio, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica, l’ambiente e il benessere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

