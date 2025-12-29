L’amministrazione comunale di Lucca ricorda ai cittadini l’importanza di rispettare le normative sui botti di Capodanno, in particolare l’articolo 44 del Regolamento di Polizia Urbana. È vietato accendere, lanciare o esplodere artifici pirotecnici negli spazi pubblici tra le 18:00 del 31 dicembre e le 8:00 del 1° gennaio. Un gesto di responsabilità per garantire sicurezza e tranquillità durante le festività.

Lucca, 29 dicembre 2025 - Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Lucca rinnova l’invito ai cittadini a rispettare quanto previsto dall’articolo 44 del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta l’accensione, il lancio e l’esplosione di qualunque artificio pirotecnico, anche di libera vendita, negli spazi pubblici o aperti al pubblico tra le ore 18:00 del 31 dicembre e le ore 8:00 del 1° gennaio. Un divieto che non è soltanto una norma, ma una scelta di civiltà, per tutelare la sicurezza delle persone più fragili – bambini, anziani e soggetti con particolari condizioni di salute – e per proteggere gli animali domestici e selvatici, spesso vittime di forti stress e disorientamento a causa dei botti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botti di Capodanno, l’assessore Consani: “Festeggiamo con responsabilità"

Leggi anche: L’appello del garante degli animali di Bergamo: «A Capodanno non festeggiamo coi botti»

Leggi anche: A Napoli già pronti i botti per Capodanno: 28enne fermato con un chilo e mezzo di esplosivi sullo scooter

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Botti Capodanno e fuochi d’artificio, consigli per ridurre rischi e spararli in sicurezza - Anche l'Arma dei Carabinieri ha promosso una campagna di sensibilizzazione e informazione, rivolta ai più giovani ma non solo, per cercare di ridurre i rischi legati ai botti di fine anno. tg24.sky.it

Capodanno, Viminale: 309 feriti per botti e festeggiamenti, in aumento sul 2024 (+35) - Non ci sono stati morti, ma i feriti per i botti e i festeggiamenti nella notte di Capodanno sono in aumento rispetto all’anno scorso. tg24.sky.it

Il gufo Wilde muore per i botti di Capodanno: il pennuto colto da infarto. La proprietaria disperata mostra il cadavere e invita al rispetto per gli animali - Il tema dei botti di Capodanno coinvolge non solo feriti e morti durante i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, ma anche i piccoli animali che abitano nelle nostre case. ilfattoquotidiano.it

Carico di capodanno 2026 by Pier scoppi e botti

L'appello per non accendere fuochi d'artificio, botti e petardi a capodanno (e non solo) - facebook.com facebook

Botti di Capodanno, una strage silenziosa per animali domestici e fauna selvatica LEAL rilancia la campagna “No ai Botti”. Chieste ordinanze comunali severe e alternative luminose a basso impatto acustico x.com