Botte da orbi alla stazione di servizio giovane investito dall’auto in fuga | undici in manette

Una rissa violenta si è verificata presso una stazione di servizio, coinvolgendo almeno undici persone. La lite, scaturita per motivi futili, ha portato a un giovane investito da un’auto in fuga e a numerosi scontri con armi improvvisate come sedie, tavoli e bastoni. Le autorità hanno fermato gli individui coinvolti, contribuendo a chiarire l’accaduto e garantire il ripristino della sicurezza.

