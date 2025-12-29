Botte da orbi alla stazione di servizio giovane investito dall’auto in fuga | undici in manette
Una rissa violenta si è verificata presso una stazione di servizio, coinvolgendo almeno undici persone. La lite, scaturita per motivi futili, ha portato a un giovane investito da un’auto in fuga e a numerosi scontri con armi improvvisate come sedie, tavoli e bastoni. Le autorità hanno fermato gli individui coinvolti, contribuendo a chiarire l’accaduto e garantire il ripristino della sicurezza.
Una violenta rissa scoppiata per “futili motivi” in un’area di servizio con annesso bar, degenerata fino a vedere un giovane investito da un’auto in fuga e almeno dieci persone colpirsi a vicenda con bastoni, sedie e tavoli. È il bilancio degli scontri avvenuti domenica sera intorno alle 18.45. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
