Botswana-Rd Congo terza giornata-Gruppo D-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

La terza giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa 2025 vede il confronto tra Botswana e Repubblica Democratica del Congo. Dopo due sconfitte, il Botswana è già eliminato, mentre il Congo punta a ottenere una vittoria per qualificarsi agli ottavi. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione della partita.

Gara valida per la terza giornata del Gruppo D di Coppa d'Africa 2025. Contro il Botswana già eliminata dopo le due sconfitte, il Congo cerca il successo per approdare agli ottavi di finale. Botswana-Rd Congo si giocherà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 20 presso l'Al Medina Stadium di Rabat. BOTSWANA-RD CONGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante sia già fuori dalla competizione, in virtù dei due ko in altrettante gare, Il Botswana può comunque ritenersi soddisfatto per la semplice presenza in questa competizione continentale. La Nazionale di Ramoreboli è ritornare alla fase finale della Coppa d'Africa dopo dodici anni di assenza, il che è da considerarsi una impresa.

