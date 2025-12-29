A Boscoreale, sono stati eseguiti arresti nell’ambito di un’indagine sulla scomparsa di un uomo, con tre persone finite in carcere. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha portato all’applicazione di una misura cautelare per omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso. Le indagini continuano per approfondire i dettagli di questa vicenda, che evidenzia ancora una volta la presenza di attività criminali organizzate nella zona.

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare per omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso: indagini coordinate dalla DDA di Napoli. I militari della Compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Boscoreale, arresti per omicidio di stampo mafioso: tre in carcere

Agguato a Boscoreale, arrestati i tre presunti killer di Davide Fiorucci - Vittima un 29enne che rientrava a casa dopo aver chiuso la pizzeria che gestiva ... rainews.it