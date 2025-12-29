Boscoreale arresti per omicidio di stampo mafioso | tre in carcere
A Boscoreale, sono stati eseguiti arresti nell’ambito di un’indagine sulla scomparsa di un uomo, con tre persone finite in carcere. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha portato all’applicazione di una misura cautelare per omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso. Le indagini continuano per approfondire i dettagli di questa vicenda, che evidenzia ancora una volta la presenza di attività criminali organizzate nella zona.
I militari della Compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.
Agguato a Boscoreale, arrestati i tre presunti killer di Davide Fiorucci - Vittima un 29enne che rientrava a casa dopo aver chiuso la pizzeria che gestiva ... rainews.it
Omicidio a Boscoreale, ucciso Davide Fiorucci: tre arresti dei carabinieri - Avrebbero fatto parte del commando di fuoco che la notte dell'11 febbraio dello scorso anno uccise, con una decina di colpi di arma da fuoco, il 29enne Davide Fiorucci nella zona ... msn.com
Omicidio del 18enne a Boscoreale, si costituiscono i killer. La loro versione: "Siamo stati aggrediti" - Il raid costato la vita a Pasquale Nappo, il 18enne ucciso a colpi di pistola la sera del 1 novembre a Boscoreale, sarebbe dovuto vendicare un'aggressione subita poco prima da alcuni giovani del luogo ... ilgiornale.it
