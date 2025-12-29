Boom dell’e-commerce | nel Viterbese una crescita impressionante

Negli ultimi anni, l’e-commerce ha registrato una crescita significativa, anche nel territorio del Viterbese. Tuttavia, i dati più recenti evidenziano che circa il 90% delle vendite al dettaglio di prodotti avviene ancora presso negozi fisici. Questo trend sottolinea l’importanza della presenza sul territorio e dell’adattamento delle attività commerciali alle nuove modalità di acquisto, senza tuttavia sostituire del tutto il commercio tradizionale.

Nonostante negli ultimi anni il commercio elettronico abbia mostrato tassi di crescita più che doppi rispetto a quelli dei piccoli negozi di prossimità, i dati più recenti indicano che circa il 90 per cento circa delle vendite al dettaglio di prodotti continua a svolgersi presso le attività. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

