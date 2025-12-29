bonus casa ecco quali detrazioni sono confermate per il 2026 e quali scompariranno

Con l’approvazione della legge di Bilancio per il 2026, molte detrazioni fiscali legate alle spese per la casa vengono prorogate, garantendo continuità agli interventi di miglioramento e ristrutturazione. Tuttavia, alcune agevolazioni potrebbero scomparire o essere modificate. È importante conoscere nel dettaglio quali bonus rimangono e quali cambieranno, per pianificare al meglio le proprie strategie di investimento e risparmio nel settore immobiliare.

Con l’arrivo dell’ultima settimana dell’anno si chiude anche una stagione di agevolazioni fiscali. Ma, per quanto riguarda i bonus casa, la maggior parte delle detrazioni sono destinate a rimanere in vigore perché la legge di Bilancio per il 2026, in fase di approvazione finale alla Camera, ne prevede la proroga. Ad andare in archivio definitivamente è il Superbonus 110%, con l’eccezione dei cantieri nelle zone colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In questi casi però occorre che la richiesta sia stata presentata entro il 30 marzo 2024 e con opzione per sconto in fattura o cessione del credito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

