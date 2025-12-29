Bombe carte e cipolle bloccati e sequestrati 48 chili di botti di Capodanno
La Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d’artificio, per un peso totale di circa 48,7 chili, trovati in un magazzino della città. L’operazione si inserisce nei controlli finalizzati a prevenire il commercio e l’utilizzo di botti di Capodanno senza autorizzazione, garantendo la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.
Pisa, 29 dicembre 2025 – La guardia di finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d’artificio, per un peso complessivo di 48,7 chilogrammi, rinvenuti all’interno di un magazzino di smistamento merci cittadino. Durante l’attività ispettiva, i finanzieri hanno individuato, in una zona defilata del deposito, quattro colli dall’aspetto sospetto, recanti descrizioni presumibilmente false. Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e ottenuta l’autorizzazione all’apertura dei colli, i militari hanno rinvenuto materiale pirotecnico di grosse dimensioni, tra cui fuochi d’artificio artigianali ad elevata capacità detonante, potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica e per la sicurezza dei trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
