La Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d’artificio, per un peso totale di circa 48,7 chili, trovati in un magazzino della città. L’operazione si inserisce nei controlli finalizzati a prevenire il commercio e l’utilizzo di botti di Capodanno senza autorizzazione, garantendo la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

Pisa, 29 dicembre 2025 – La guardia di finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d’artificio, per un peso complessivo di 48,7 chilogrammi, rinvenuti all’interno di un magazzino di smistamento merci cittadino. Durante l’attività ispettiva, i finanzieri hanno individuato, in una zona defilata del deposito, quattro colli dall’aspetto sospetto, recanti descrizioni presumibilmente false. Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e ottenuta l’autorizzazione all’apertura dei colli, i militari hanno rinvenuto materiale pirotecnico di grosse dimensioni, tra cui fuochi d’artificio artigianali ad elevata capacità detonante, potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica e per la sicurezza dei trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bombe carte e “cipolle”, bloccati e sequestrati 48 chili di botti di Capodanno

