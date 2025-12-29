‘Bomba Gaza’ sul mercato illegale dei botti di Capodanno 2026 la novità ispirata al conflitto

Nel mercato nero dei fuochi illegali per Capodanno 2026, si registra una nuova presenza chiamata “bomba Gaza”. Questo prodotto, ispirato al recente conflitto, rappresenta una variante tra le molteplici tipologie di petardi e botti venduti illegalmente. La diffusione di questi artifici rischia di aumentare i pericoli legati all’uso indiscriminato, evidenziando l’importanza di rispettare le normative di sicurezza e di evitare il commercio illecito di materiali esplosivi.

È stato ribattezzato “bomba Gaza” ed è la “new entry” nel mercato nero dei fuochi pirotecnici illegali in vista del Capodanno 2026. L’ordigno è stato ribattezzato dai produttori clandestini con un richiamo al drammatico conflitto in Medioriente per “pubblicizzare” la potenza distruttiva del manufatto. Il nuovo botto illegale, rilevano i Carabinieri, è la riproposizione potenziata dei consueti e pericolosi ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca e l’attualità del momento. L’usanza di utilizzare nomi di richiamo come la ‘bomba di Maradona’. L’usanza di utilizzare nomi legati a personaggi sportivi, scenari di guerra o fatti di cronaca per rendere particolarmente accattivante l’ordigno esplosivo risale a decenni fa e vede nella ormai celebre “bomba di Maradona” il suo nome più noto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

