Bomba di Sky | la Juve vuole Frattesi e offre questa contropartita ai nerazzurri

La Juventus avrebbe manifestato interesse per Davide Frattesi, attualmente in forza all’Inter, nel contesto delle possibili operazioni di mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe offrire una contropartita ai nerazzurri per acquisire il centrocampista, che sta trovando meno spazio nelle rotazioni di Cristian Chivu. La situazione resta in evoluzione, con le parti che valutano le opzioni più opportuni per entrambe le società.

Arrivano nuovi segnali sul fronte Davide Frattesi -Juventus. Il centrocampista nerazzurro, sempre più ai margini delle rotazioni di Cristian Chivu, resta uno dei nomi caldi in vista del mercato di gennaio. Le parole del tecnico in conferenza stampa hanno lasciato intendere che la situazione è tutt'altro che blindata e, anche per questo, a Torino continuano a monitorare con attenzione l'evolversi dello scenario. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'Inter continua a fissare la valutazione di Frattesi attorno ai 30 milioni di euro, ma la Juventus starebbe studiando una strategia per ridurre l'esborso economico.

