Bomba-carta notte di paura a San Benedetto

Nella notte a San Benedetto del Tronto, un’esplosione ha causato danni a un’abitazione e alla tensostruttura di un’attività commerciale. L’evento ha generato paura tra i residenti e richiesto interventi di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre la comunità si prepara a affrontare le conseguenze di quanto accaduto.

Danni ad una abitazione, alla tensostruttura di un esercizio commerciale, paura per la gente. È il bilancio di una violenta esplosione avvenuta la notte scorsa a San Benedetto del Tronto. Un boato intorno all'una di notte. A causarlo una bomba-carta che sarebbe stato posizionata nel cestino di una bicicletta parcheggiata in strada. Lo spostamento dell'aria causato dalla deflagrazione ha rotto i vetri di un'abitazione dove risiedono due anziani, per fortuna incolumi, così come alcuni ragazzi che erano presenti in zona.

