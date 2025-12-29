Bolsonaro operato per singhiozzo cronico Poi tornerà in carcere per scontare i 27 anni di pena

Sabato, Jair Bolsonaro, ex presidente brasiliano e attualmente in carcere per la condanna relativa al tentato colpo di stato del 2023, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un problema di singhiozzo cronico. L’operazione si è conclusa positivamente. Dopo il recupero, Bolsonaro tornerà in carcere per scontare i 27 anni di pena stabiliti dalla giustizia brasiliana.

È andata bene l’ operazione a cui si è sottoposto sabato Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile attualmente in carcere dopo la condanna per il tentato colpo di stato del 2023. Bolsonaro, 70 anni, è stato operato per “un intervento di blocco del nervo frenico” – come scrive sui social la moglie Michelle – volto a curare il suo singhiozzo cronico. I medici hanno annunciato la riuscito dell’operazione, la chiusura del nervo destro e un nuovo intervento entro due giorni per bloccare anche il sinistro. Il nervo frenico ha origine nel collo ed è fondamentale per il controllo del diaframma, muscolo cardine della respirazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

