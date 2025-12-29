Bolsena Capodanno in piazza tra dj set e revival anni ' 80-' 90

A Bolsena, il Capodanno si celebra in piazza Matteotti con un evento gratuito, offrendo un’occasione di convivialità e musica. La serata, caratterizzata da dj set e un ritorno agli anni '80 e '90, invita residenti e visitatori a condividere un momento di festa nel centro della città. Un modo semplice e accessibile per salutare l’anno che termina e accogliere quello nuovo.

