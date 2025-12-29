Bolsena Capodanno in piazza tra dj set e revival anni ' 80-' 90
A Bolsena, il Capodanno si celebra in piazza Matteotti con un evento gratuito, offrendo un’occasione di convivialità e musica. La serata, caratterizzata da dj set e un ritorno agli anni '80 e '90, invita residenti e visitatori a condividere un momento di festa nel centro della città. Un modo semplice e accessibile per salutare l’anno che termina e accogliere quello nuovo.
Bolsena festeggia il veglione del 31 dicembre con un evento gratuito in piazza Matteotti, cuore pulsante della città.Il fulcro della festa, che prende avvio dalle ore 23, è la musica con revival happy anni ‘80-’90 e il dj set di Mca production con Alessandro Mocini, Paolo Tosini e Luca Mocho. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
A Bolsena, la magia del Natale continua! Unitevi a noi per delle giornate indimenticabile tra risate e spettacolo in attesa del CAPODANNO BOLSENESE. Ecco il programma: SABATO 27 DICEMBRE Tombola Vivente (1° Edizione) Dalle ore 15:30- Piaz - facebook.com facebook
