Bolognetta premiate le migliori imprese del territorio
A Bolognetta, si sono premiate le imprese locali più meritevoli con il riconoscimento “Impresa Bolognetta 2025”. Durante l’evento “Il Sapore di Stare Insieme”, inserito nel programma natalizio del Comune, sono stati consegnati i premi dell’“Impresa del cuore” a aziende che contribuiscono allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio. Un’occasione per riconoscere e valorizzare il ruolo delle imprese locali nel tessuto comunitario.
