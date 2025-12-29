Bolognetta premiate le migliori imprese del territorio

A Bolognetta, si sono premiate le imprese locali più meritevoli con il riconoscimento “Impresa Bolognetta 2025”. Durante l’evento “Il Sapore di Stare Insieme”, inserito nel programma natalizio del Comune, sono stati consegnati i premi dell’“Impresa del cuore” a aziende che contribuiscono allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio. Un’occasione per riconoscere e valorizzare il ruolo delle imprese locali nel tessuto comunitario.

