Bollino caldaia a Foggia scadenza prorogata a gennaio 2026 | più tempo per cittadini e imprese

A Foggia, la scadenza per la verifica della caldaia e l’ottenimento del bollino è stata prorogata al 31 gennaio 2026. Questa proroga offre più tempo a cittadini e imprese per adempiere agli obblighi di legge, garantendo il rispetto delle normative sulla sicurezza e l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento. È importante pianificare per tempo gli interventi necessari per evitare eventuali sanzioni e assicurare il rispetto delle scadenze.

Ci sarà tempo fino al prossimo 31 gennaio 2026 per effettuare la verifica della propria caldaia, propedeutica all'ottenimento del bollino, nella città di Foggia. L'Amministrazione comunale, a seguito di una richiesta formale avanzata dalla Cna Foggia, ha concesso la proroga della campagna.

