Boccone va di traverso e lo soffoca Giuseppe muore in pizzeria mentre festeggia con i familiari

Durante un normale fine settimana, Giuseppe Mocellin ha perso la vita in modo improvviso mentre festeggiava con la famiglia in una pizzeria di Bassano del Grappa. La tragedia si è verificata quando, durante il pasto, ha soffocato a causa di un boccone. Un episodio che ha sconvolto i presenti e sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle emergenze legate alla sicurezza alimentare.

