Boccone va di traverso e lo soffoca Giuseppe muore in pizzeria mentre festeggia con i familiari
Durante un normale fine settimana, Giuseppe Mocellin ha perso la vita in modo improvviso mentre festeggiava con la famiglia in una pizzeria di Bassano del Grappa. La tragedia si è verificata quando, durante il pasto, ha soffocato a causa di un boccone. Un episodio che ha sconvolto i presenti e sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle emergenze legate alla sicurezza alimentare.
La tragedia improvvisa nel weekend mentre Giuseppe Mocellin trascorreva la serata coi familiari in una pizzeria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
