Bocchi e Russo | Al Centro Islamico serata con un ospite controverso

Il Centro Islamico ospita una serata con un ospite controverso, suscitando attenzione sulla vicenda delle nove persone arrestate per finanziamenti a Hamas tramite associazioni benefiche. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulle attività di raccolta fondi nel territorio. La nota di Gaetana Russo invita a una maggiore vigilanza, sottolineando la rilevanza di monitorare attentamente queste situazioni anche a livello locale.

“L'arresto delle nove persone accusate di aver finanziato il gruppo terrorista di Hamas per 8 milioni di euro attraverso associazioni di beneficenza deve fare alzare il livello di guardia e di attenzione anche nella nostra città - si legge in una nota di Gaetana Russo, deputato di Fratelli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

