Bluff cinese su Panama Ora il Dragone vuole tutto il Canale

La disputa tra Cina e altri soggetti riguardo al controllo del Canale di Panama si fa sempre più complessa. Nonostante le ambizioni di espansione, nel 2025 si registra una situazione di stallo nelle trattative e nelle strategie, riflettendo l'importanza strategica di questa via d'acqua per il commercio mondiale e le tensioni legate alle influenze geopolitiche.

Tutti lo vogliono, ma ancora nessuno riesce a fare scala reale. Per il Canale di Panama e i suoi porti così strategici, il 2025 si chiude all’insegna dello stallo. Breve riassunto. Era il febbraio scorso quando si è aperta la partita per il controllo del Canale che collega Oceano Pacifico e Atlantico, i cui scali più strategici sono di proprietà del gruppo cinese Ck Hutchinson. Il quale ha raggiunto un accordo preliminare con il fondo americano BlackRock, il maggiore gestore del risparmio del mondo, per la vendita di 43 hub portuali sparsi per il mondo, inclusi i due scali agli estremi del canale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Bluff cinese su Panama. Ora il Dragone vuole tutto il Canale Leggi anche: Il wargame cinese per Taiwan: così il Dragone potrebbe conquistare l'isola Leggi anche: Un ponte tra la città e il Dragone. In sala il meglio del cinema cinese Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bluff cinese su Panama. Ora il Dragone vuole tutto il Canale - Per il Canale di Panama e i suoi porti così strategici, il 2025 si chiude all’insegna dello stallo. formiche.net

Trump, Panama e la sindrome cinese in America Latina - Dietro le minacce di The Donald c’è la crescente influenza di Pechino nell’intera regione di cui il Dragone dal 2012 è secondo partner commerciale, con un interscambio che nel 2023 ha toccato i 485,7 ... lettera43.it

Le mani del Dragone sul Canale di Panama. Ecco perché Donald vuole riprenderselo - Lo confermano, una volta di più le sue ruvide dichiarazioni natalizie sul destino di Panama e del suo canale. ilgiornale.it

06/12 Tesla sotto esame: la concorrenza cinese svela il “bluff” L’analisi completa è disponibile sul canale YouTube. Vuoi osservare live l’operatività di Nicola Duranti Scopri come entrare anche gratuitamente su www.investire.club #investimenti #te - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.