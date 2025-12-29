Blitz di fine anno | sequestrate 2,8 tonnellate di fuochi d’artificio illegali
A Brescia, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2,8 tonnellate di fuochi d’artificio illegali durante un’operazione di fine anno. Le attività, svolte in 14 diverse operazioni, mirano a contrastare la vendita e l’uso di prodotti non autorizzati, garantendo la sicurezza pubblica. Il provvedimento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel prevenire rischi legati a materiali esplosivi non controllati.
Blitz di fine anno a Brescia: oltre 2,8 tonnellate di fuochi d’artificio illegali sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, nel corso di 14 distinte operazioni condotte in tutta la provincia.L’intervento rientra in un piano di controlli intensificati a ridosso dei festeggiamenti di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
