Blitz armato in un circolo a Prato | quattro uomini fanno irruzione e sparano al soffitto
Nella serata del 29 dicembre 2025, un blitz armato si è verificato in un circolo di Prato, durante il quale quattro uomini hanno fatto irruzione e sparato al soffitto. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la diffusione della criminalità organizzata nella zona. La vicenda è attualmente sotto indagine delle autorità competenti.
Prato, 29 dicembre 2025 – Ancora episodi di violenza legati al mondo della criminalità organizzata a Prato. Nella notte, intorno alle 02:30, quattro uomini di nazionalità cinese, armati di pistole e fucili, hanno fatto irruzione all’interno dell’Associazione ricreativo-culturale "Destiny” in via dei Fossi. L’obiettivo del colpo sarebbe stato un loro connazionale. Durante l’incursione sono stati esplosi due colpi di arma da fuoco verso il soffitto del locale; subito dopo, gli aggressori si sono dileguati. Le indagini. La Procura della Repubblica di Prato ha assunto la direzione delle indagini per chiarire il movente dell’episodio e identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “Sono stati violenti con mia madre e con il mio cane”: quattro uomini armati hanno fatto irruzione in casa del rapper Tekashi 6ix9ine e rubato tutto
Leggi anche: La provocazione dei coloni israeliani a Gerusalemme: in 465 fanno irruzione nella moschea di Al-Aqsa
Blitz armato in un circolo a Prato: quattro uomini fanno irruzione e sparano al soffitto - Prato, 29 dicembre 2025 – Ancora episodi di violenza legati al mondo della criminalità organizzata a Prato. lanazione.it
Guerra delle grucce. Blitz al circolo cinese. Droga, clandestini, risse - C’è tutto questo dietro le porte del circolo M2, circolo a gestione cinese situato in via dei Confini, a ridosso della Shun Da, la ditta di logistica colpita da un pacco ... lanazione.it
Guerra delle grucce a Prato, blitz all'M2: droga, clandestinità e violenza - Venerdì 22 agosto i poliziotti hanno fatto irruzione nel locale di via dei Confini, cuore del ... corrierefiorentino.corriere.it
A «Fuori dal coro» un video del blitz armato vicino ad Arezzo per sottrarre i figli a una seconda coppia di genitori alternativi. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.