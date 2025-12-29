Blitz armato in un circolo a Prato | quattro uomini fanno irruzione e sparano al soffitto

Nella serata del 29 dicembre 2025, un blitz armato si è verificato in un circolo di Prato, durante il quale quattro uomini hanno fatto irruzione e sparato al soffitto. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la diffusione della criminalità organizzata nella zona. La vicenda è attualmente sotto indagine delle autorità competenti.

