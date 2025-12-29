blitz antidroga dei carabinieri arrestato 21enne

Nella mattinata di venerdì 27 dicembre 2025, i carabinieri di Taranto hanno eseguito un blitz antidroga a Ginosa, arrestando un 21enne sospettato di possesso di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio di droga sul territorio, contribuendo alla sicurezza pubblica. L’indagine ha portato al sequestro di un quantitativo significativo di sostanze, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine in questa direzione.

Tarantini Time Quotidiano Un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha portato, nella tarda mattinata di venerdì 27 dicembre 2025, all’arresto di un 21enne di Ginosa, presunto responsabile del possesso di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti. Intorno alle ore 12.00, i militari della NOR – Aliquota Operativa, con il supporto dei colleghi della locale Stazione dei Carabinieri e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA), hanno eseguito un servizio specifico antidroga. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, la sostanza stupefacente è stata rinvenuta in più punti dell’abitazione: parte della droga era occultata all’interno di un armadio, nascosta in un giubbino riconducibile al giovane, mentre il restante quantitativo è stato scoperto tra le lenzuola del letto dove il 21enne dormiva, grazie al fiuto del cane antidroga “One” del Nucleo Cinofili di Modugno (Bari). 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

