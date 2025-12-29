Blitz a sorpresa dell' attore e di Gennaro Nunziante Ed è subito show

Un'improvvisa apparizione ha sorpreso il pubblico del Cinema Galleria di Bari, dove Checco Zalone e Gennaro Nunziante sono intervenuti a sorpresa durante la proiezione del film Buen camino. L'evento ha regalato un momento inatteso agli spettatori, consolidando il legame tra attore, regista e pubblico. Un blitz che rimarrà nella memoria degli spettatori, dimostrando ancora una volta l’affetto e l’attenzione dei protagonisti nei confronti dei fan.

S orpresa per gli spettatori del Cinema Galleria di Bari, dove Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante sono comparsi a sorpresa durante una proiezione del film Buen camino. L’arrivo inatteso dei due ha acceso l’entusiasmo della sala. In sala era presente anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha assistito alla proiezione insieme agli altri spettatori. «Una volta saliva sul palco, adesso è stato eletto», ha scherzato Zalone. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Luci accese e boato in sala: Checco Zalone irrompe a sorpresa durante “Buen Camino” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Blitz a sorpresa dell'attore e di Gennaro Nunziante. Ed è subito show Leggi anche: Checco Zalone chiude le riprese di Buen Camino: il nuovo film di Gennaro Nunziante a Natale nei cinema Leggi anche: La sorpresa dell'attore per i 7 anni di Alma La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. È una politica fratturata a metà, tra l’esultanze del governo e i richiami alla cautela delle opposizioni, quella che nelle scorse ore è stata sorpresa dalla notizia del blitz anti terrorismo della Dda di Genova, che ha portato all’arresto di nove persone, fra cui Moha - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.