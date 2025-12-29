Bleach dopo più di 20 anni l’anime mostrerà finalmente il vero volto di Ichigo

Al Jump Festa 2026, è stato annunciato che l'anime di Bleach, dopo oltre vent’anni, mostrerà finalmente il vero volto di Ichigo Kurosaki. Questa novità rappresenta un momento importante per i fan, che potranno assistere a una nuova fase della serie e scoprire fino a dove può arrivare il protagonista. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, segnando un ritorno significativo nel mondo di Bleach.

L'annuncio arrivato al Jump Festa 2026 conferma ciò che tutti i fan di Bleach attendevano: Ichigo Kurosaki è pronto a mostrare, finalmente, il suo limite massimo anche nell'anime. Dopo oltre vent'anni di attesa, l'anime di Bleach si prepara a mostrare la forma definitiva di Ichigo Kurosaki. Il teaser di Thousand-Year Blood War - The Calamity conferma l'arrivo dell'Horn of Salvation nello scontro finale. Jump Festa 2026 e la promessa su Ichigo Kurosaki Ventuno anni possono sembrare un'eternità, soprattutto per una serie che ha costruito la propria identità sull'evoluzione costante del suo protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bleach, dopo più di 20 anni l’anime mostrerà finalmente il vero volto di Ichigo Leggi anche: Dopo 20 anni WoW ci dà finalmente una casa: ecco l’housing in Midnight! Leggi anche: La citazione anime più famosa di sempre che ancora emoziona dopo 26 anni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bleach, dopo più di 20 anni l’anime mostrerà finalmente il vero volto di Ichigo - L'annuncio arrivato al Jump Festa 2026 conferma ciò che tutti i fan di Bleach attendevano: Ichigo Kurosaki è pronto a mostrare, finalmente, il suo limite massimo anche nell'anime. movieplayer.it

Bleach giunge a conclusione dopo 20 anni: il nuovo trailer anticipa l'epico finale dell'anime - Trailer, forma finale di Ichigo, videogioco e data di uscita rivelati al Jump Festa 2026. badtaste.it

Dopo 14 anni, nel 2026 i Big Three, One Piece, Naruto e Bleach, torneranno a farsi vedere nello stesso anno, tra nuovi archi narrativi, stagioni e episodi speciali. Per chi segue gli anime da sempre, è un’occasione imperdibile e l’anno si preannuncia già ricco - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.