Domani, 30 dicembre, i Ris effettueranno un nuovo sopralluogo nel cortile dell’asilo di Soci, Arezzo, dove è deceduto un bambino di 2 anni. Le maestre, profondamente colpite dall’accaduto, sono sotto shock. Le indagini continuano a chiarire le dinamiche dell’incidente, per comprendere le cause e eventuali responsabilità. La situazione rimane sotto attenzione delle autorità, con un’attenzione particolare alla sicurezza degli ambienti scolastici.

Domani, martedì 30 dicembre, atteso nuovo sopralluogo del Ris nel cortile dell'asilo di Soci (Arezzo) dove è morto un bimbo di 2 anni. Il piccolo sarebbe deceduto per soffocamento dopo che il laccio del giubbotto è rimasto impigliato al ramo di un albero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Bimbo morto soffocato ad Arezzo, si indaga sulla sorveglianza in giardino: sentite le maestre dell’asilo

Leggi anche: Bimbo morto soffocato all’asilo ad Arezzo, il decesso in pochi minuti: “Fatale il cappuccio del giubbotto”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Leonardo morto nell’asilo, arrivano anche i Ris. Gli esami intorno all’albero dove è rimasto soffocato il piccolo; Leo morto soffocato all'asilo nido nell'Aretino, cosa è emerso dall'autopsia; Muore soffocato da un pezzo di frutta durante il pranzo, la tragedia a Settimo Torinese: «I familiari hanno provato a salvarlo; Leonardo morto nell’asilo arrivano anche i Ris Gli esami intorno all’albero dove è rimasto soffocato il piccolo.

Bimbo morto soffocato all’asilo, arrivano i Ris per nuove indagini: “Le maestre provate da dolore enorme” - Domani, martedì 30 dicembre, atteso nuovo sopralluogo del Ris nel cortile dell'asilo di Soci (Arezzo) dove è morto un bimbo di 2 anni ... fanpage.it