Bimbo di due anni morto strangolato all' asilo arrivano i Ris
Per chiarire le circostanze della morte di Leonardo Ricci, il bambino di due anni deceduto il 12 novembre presso l'asilo di Soci, nel comune di Bibbiena (Arezzo), sono stati disposti interventi delle forze speciali dei Ris di Roma. L'inchiesta mira a ricostruire con precisione quanto accaduto e a fare luce sulle cause del decesso.
Per fare luce sul decesso di Leonardo Ricci, il bambino di 2 anni morto il 12 novembre all'asilo di Soci, comune di Bibbiena (Arezzo), arriveranno anche i Ris di Roma. I carabinieri effettueranno un sopralluogo sul posto della tragedia dopo che la Procura ha chiesto un approfondimento sul caso.La. 🔗 Leggi su Today.it
