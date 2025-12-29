Bimbo di 10 anni piomba nella scarpata dell' ovovia | salvato in elicottero
Un bambino di 10 anni, in vacanza con la famiglia all’Abetone, è caduto sugli sci e ha riportato ferite serie. Immediatamente soccorso, è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, e le autorità stanno ancora verificando le cause dell’accaduto.
Un bimbo di 10 anni residente a Firenze, che si trovava in vacanza insieme alla famiglia all'Abetone, è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Pediatrico Meyer, a seguito di una brutta caduta sugli sci nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre.Stando ad una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Brutto incidente sulla neve. Bimbo di 8 anni cade nella scarpata e fa un volo di 15 metri
Leggi anche: Bimbo di 10 anni morto in Alto Adige: l’amico 11enne salvato sotto shock, si erano persi scalando il sentiero
Auto sbanda e piomba contro un ponticello all'alba: due giovani in codice rosso.
Tragedia in Alto Adige, bimbo di 10 anni muore dopo essere precipitato da una parete durante un gioco - Tragedia in Alto Adige, nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, un bambino di soli 10 anni è morto dopo essere precipitato da una parete di roccia a Laudes, nei pressi di Malles. notizie.it
Scala parete roccia, muore bimbo 10 anni in Alto Adige - Un ragazzino di 10 anni e' morto ieri sera a Laudes, in Val Venosta, in Alto Adige dopo essere precipitato mentre stava scalando una parete di ... msn.com
36ENNE PADRE MUORE PER UN MALORE Il decesso nella notte. Lascia un bimbo di 4 anni. #chioggia #malore #decesso #padre - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.