Bimbo di 10 anni piomba nella scarpata dell' ovovia | salvato in elicottero

Un bambino di 10 anni, in vacanza con la famiglia all’Abetone, è caduto sugli sci e ha riportato ferite serie. Immediatamente soccorso, è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, e le autorità stanno ancora verificando le cause dell’accaduto.

