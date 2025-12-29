Bimba fa cadere la sorella all'ospedale scoprono che le ha salvato la vita | È stato un incidente d'amore
Un incidente domestico ha portato alla scoperta di una lesione congenita mai individuata prima. Quando una bimba fa cadere la sorella all’ospedale, si rivela che l’incidente ha salvato la vita della ragazza, evidenziando come eventi imprevisti possano svelare situazioni nascoste. Un episodio che mette in luce l’importanza di controlli medici accurati e di affrontare con serenità anche le circostanze più inaspettate.
Una caduta accidentale in casa ha portato alla scoperta di una lesione congenita mai rilevata dai controlli. La madre documenta ora sui social il percorso terapeutico e i progressi della figlia dopo la diagnosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
