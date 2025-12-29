Bilancio il sindaco Sacchetti | Nessun aumento dei tributi e nel 2026 al via la Città dei 15 minuti

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Sacchetti annuncia che nel bilancio comunale non sono previsti aumenti dei tributi. Nel 2026, Santarcangelo sarà al centro del progetto “Città dei 15 minuti”, puntando a favorire uno sviluppo sostenibile e integrato in ambito culturale, sportivo, sanitario, urbanistico e delle relazioni sociali, consolidando il ruolo della città come esempio di innovazione e comunità coesa.

Santarcangelo vera “città dei 15 minuti” e contenitore di motori di sviluppo sociale in ambito culturale, sportivo, sanitario, urbanistico e delle relazioni. Con la casa, la casa più accessibile a tutti sulla spinta dell’edilizia convenzionata, al centro dell’azione amministrativa. Questa la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

