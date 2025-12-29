Bilancio il sindaco Sacchetti | Nessun aumento dei tributi e nel 2026 al via la Città dei 15 minuti

Il sindaco Sacchetti annuncia che nel bilancio comunale non sono previsti aumenti dei tributi. Nel 2026, Santarcangelo sarà al centro del progetto “Città dei 15 minuti”, puntando a favorire uno sviluppo sostenibile e integrato in ambito culturale, sportivo, sanitario, urbanistico e delle relazioni sociali, consolidando il ruolo della città come esempio di innovazione e comunità coesa.

Diciassette pagine di cifre, nessun errore: Moscatelli, fuoriclasse del bilancio comunale - Nella seduta di oggi di consiglio comunale l'assessora ha riportato a memoria una sequenza fittissima di voci, importi e stanziamenti senza sbagliare nemmeno un decimale ... lavocedinovara.com

Ringraziamo il nostro sindaco Michele Conia che ci propone una lucida analisi sulle misure inserite nella Legge di Bilancio 2026 impattanti sui Comuni e il taglio ai fondi destinati al contrasto alla povertà. - facebook.com facebook

Il brindisi di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e il bilancio di un anno importante con il Giubileo nella Capitale. x.com

