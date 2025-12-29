Bilancio 2026 Ancisi LpRa | Tasse e tariffe in aumento E crescono anche i permessi di costruzione

Il bilancio 2026 di Ravenna, approvato a dicembre, ha suscitato diverse discussioni tra maggioranza e opposizione. Secondo Ancisi dell’LpRa, si registra un aumento di tasse, tariffe e permessi di costruzione, evidenziando le principali direttrici di sviluppo e finanza del Comune per il prossimo triennio. La discussione rimane aperta, riflettendo le diverse posizioni sulla gestione economica e sulle priorità dell’amministrazione comunale.

LpR: “Conferenza stampa sull’altra faccia del bilancio comunale 2026/2028” - I consiglieri comunali Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni comunicano che oggi, 29 dicembre 2025, alle ore 12. ravenna24ore.it

Buche e degrado in via Venezia, Ancisi (LpRa): "Risanare la strada entro il 2026" - Il consigliere di Lista per Ravenna: "Nel piano triennale il nome di via Venezia non figura nemmeno, benché i progetti previsti sulla viabilità siano 114" ... ravennatoday.it

LAVORI PUBBLICI - Il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che ha presentato un question time al sindaco Alessandro Barattoni per chiedere “se intende doveroso sciogliere questi dubbi” - facebook.com facebook

