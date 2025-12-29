Bilancio 2026 Ancisi LpRa | Tasse e tariffe in aumento E crescono anche i permessi di costruzione
Il bilancio 2026 di Ravenna, approvato a dicembre, ha suscitato diverse discussioni tra maggioranza e opposizione. Secondo Ancisi dell’LpRa, si registra un aumento di tasse, tariffe e permessi di costruzione, evidenziando le principali direttrici di sviluppo e finanza del Comune per il prossimo triennio. La discussione rimane aperta, riflettendo le diverse posizioni sulla gestione economica e sulle priorità dell’amministrazione comunale.
Non si placano le discussioni intorno al nuovo bilancio triennale del Comune di Ravenna, approvato il 22 dicembre con voto favorevole della maggioranza, ma con l'opposizione contraria. A sollevare dubbi e perplessità è Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna."La maggioranza ha parlato insistentemente.
