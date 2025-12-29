Al termine del 2025, il questore di Padova, Marco Odorisio, ha presentato un bilancio delle attività svolte nell’anno, evidenziando una media di 168 chiamate al 113 ogni giorno. In questa occasione, vengono analizzati i principali dati e le iniziative messe in atto per garantire la sicurezza nella provincia durante gli ultimi dodici mesi.

Siamo ormai arrivati alla fine del 2025 e oggi 29 dicembre il questore di Padova Marco Odorisio ha fatto il punto sull'attività svolta negli ultimi dodici mesi. Quello che balza agli occhi sono le 61.675 telefonate pervenute al 113 pari ad oltre 168 richieste d'aiuto al giorno. Allarmi che di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Bilancio 2025: una media di 168 chiamate al 113 al giorno

