bici abbandonate il comune fa un avviso pubblico per il riuso

Il Comune di Bologna ha pubblicato un avviso pubblico per promuovere il riuso delle biciclette abbandonate. Questa iniziativa si inserisce nelle strategie di riduzione dei rifiuti e di promozione dell’economia circolare, favorendo il recupero e la valorizzazione delle biciclette rimosse sul territorio. L’obiettivo è dare nuova vita a beni usati, contribuendo a un ambiente più sostenibile e a una gestione più responsabile delle risorse.

Bologna, 29 dicembre - Nuova vita per le biciclette usate. Nell’ambito delle azioni per la riduzione dei rifiuti e la promozione dell’economia circolare, il Comune annuncia un avviso pubblico per valorizzare le biciclette recuperate sul territorio a seguito di rimozione per abbandono. Si tratta di biciclette rinvenute in strada in evidente stato di abbandono e in condizioni tali da non essere più idonee al loro scopo originario e che possono costituire intralcio alla fruibilità degli spazi pubblici, compromettere la sicurezza dei pedoni e contribuire al degrado urbano. Il Comune, quindi, nel contesto del ‘Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani’, già approvato, intende selezionare soggetti civici interessati a realizzare attività di riuso e rigenerazione di biciclette e delle loro parti messe a disposizione dal Comune, attraverso percorsi condivisi capaci di produrre impatto ambientale, sociale e formativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

