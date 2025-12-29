Beyoncé ha raggiunto il patrimonio di un miliardo di dollari, entrando nel ristretto gruppo di artisti più ricchi al mondo. La sua carriera, caratterizzata da successi musicali, tour internazionali e produzioni cinematografiche, è gestita dall'agenzia Parkwood Entertainment. Questa tappa segna un traguardo importante nel panorama musicale, consolidando la sua posizione come figura di rilievo nel settore dell'intrattenimento globale.

Roma, 29 dicembre 2029 - Beyoncé è entrata nel club dei musicisti miliardari assieme al marito Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen, Rihanna e Paul McCartney. La cantante ha raggiunto questo traguardo grazie al successo ottenuto con gli album, ma soprattutto con il 'Renaissance World Tour' del 2023 con cui ha incassato quasi 600 milioni di dollari. Successo bissato l'anno successivo dall'inatteso album country, 'Cowboy Carter', il cui tour del 2025 ha sfondato il maggior incasso mondiale. Con la Parkwood Entertainment, fondata nel 2010, Beyoncé ha iniziato a costruire un vero e proprio impero economico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Beyoncé entra nel club dei miliardari. Canzoni, tour di successo e docu-film, tutto gestito dalla sua Parkwood Entertainment

Leggi anche: Cristiano Ronaldo è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari

Leggi anche: Cristiano Ronaldo batte un altro record: è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tutto Esaurito - Il primo Festival dello Stress. Beyoncé · Halo. Serata bellissima per celebrare i 25 anni di vita di Leonardo nella splendida cornice di Palazzo de Toschi @studioleonardo_srl @luigitortato #restauri #arte #bologna #palazzodetoschi - facebook.com facebook