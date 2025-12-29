A Bettolle, il presepe vivente torna ad affascinare visitatori e locali, raddoppiando le presenze rispetto all’anno precedente. Il 26 dicembre, oltre 850 persone hanno attraversato le strade del centro storico per immergersi in questa tradizione, dedicata anche alla memoria di Matteo. Un evento che unisce passione, creatività e comunità, e che si ripeterà il 4 gennaio, confermando il valore di questa iniziativa nel cuore di Bettolle.

Un successo che si rinnova, frutto di idee, passione, unione, amore per la tradizione e la comunità. Bettolle finisce di nuovo in copertina con il suo Presepe Vivente recitato che ha animato il centro storico il pomeriggio di Santo Stefano ed è pronto a fare il bis il 4 gennaio. Ben 85 figuranti, dai bambini a chi ha "qualche primavera" in più, un percorso che si è allargato e arricchito, sempre dentro il centro storico, tanta gente ad assistere alla "prima" dell’evento che vede in prima fila la Proloco Bettolle con la locale compagnia teatrale Il Bucchero. "Abbiamo stimato circa 850 ingressi – spiega Monia Bianconi, presidente Pro Loco Bettolle – quasi il doppio del 26 dicembre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bettolle, presepe da favola. Presenze raddoppiate : "In un giorno 850 visitatori. Il ricordo del nostro Matteo"

Leggi anche: Tarquinia, successo per il primo giorno del presepe vivente: "Oltre 1600 visitatori" | FOTO

Leggi anche: Bettolle piange la morte di Matteo: "Era un ragazzo amato da tutti. Perdita terribile per la comunità"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bettolle, presepe da favola. Presenze raddoppiate : In un giorno 850 visitatori. Il ricordo del nostro Matteo.

Bettolle, presepe da favola. Presenze raddoppiate : "In un giorno 850 visitatori. Il ricordo del nostro Matteo" - La presidente della Pro Loco conferma anche la presenza di ospiti dei Cas "Sono arrivati turisti da tutta la Toscana, dall’Umbria e dal Lazio" . msn.com