Bertin Confcommercio | Serve porre i sigilli agli spazi dove si reiterano le pratiche scorrette

Le recenti operazioni delle Fiamme Gialle nel Padovano hanno portato al sequestro di 27.000 prodotti cinesi non conformi alle norme, per un valore di circa 300 mila euro. Bertin di Confcommercio sottolinea l’importanza di intervenire sugli spazi dove si ripetono pratiche scorrette, al fine di tutelare i consumatori e garantire un mercato più corretto e trasparente.

Confcommercio Veneto, 'serve un adeguamento del Pnrr' - "Al ministro Raffaele Fitto ho ribadito che si rende necessario un adeguamento strutturale del Pnrr". ansa.it

Le #spaccate nell'area di via San Fermo Patrizio Bertin (#ConfcommercioPadova): "Fenomeni odiosi, bisogna salvaguardare il commercio. La nostra associazione a disposizione dei colleghi colpiti per superare le difficoltà" Leggi QUI - facebook.com facebook

Pochi parcheggi liberi in città, Bertin (Confcommercio): «I centri commerciali possono prosperare e i negozi si spengono» x.com

