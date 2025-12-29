Bernabé Juve, secondo Tuttosport, si sta rivelando un elemento di consenso all’interno del club. Lo spagnolo del Parma potrebbe rappresentare un’opportunità favorevole per la Juventus, facilitando eventuali operazioni future. La vicenda si sviluppa attraverso alcuni dettagli che meritano attenzione, con un occhio alle dinamiche di mercato e alle strategie di rafforzamento della squadra.

Bernabé Juve, Tuttosport: lo spagnolo del Parma mette d’accordo tutti nel club! A favorire l’operazione può essere. I dettagli. La Juventus ha sciolto le riserve sulle proprie strategie di mercato per gennaio: l’innesto di un centrocampista è diventato una necessità imprescindibile. L’identikit tracciato dalla dirigenza è chiaro: serve un regista capace di agire nel cuore della mediana, in grado di dettare i ritmi e reggere la pressione tipica del ruolo di vertice basso. Il profilo ideale: Adrian Bernabé. In una sessione di riparazione che spesso offre poche varianti, il nome che sta raccogliendo i maggiori consensi alla Continassa è quello di Adrian Bernabé. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

